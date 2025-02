Offerta shock: blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi con Octopus!

Far quadrare i conti è sempre più un’impresa, soprattutto considerando i rincari che stanno interessando tutti i settori, anche quello energetico. Se per le altre tipologie di spese (alimentari, sanitarie, trasporti, eccetera) le possibilità di risparmio sono piuttosto limitate, sul fronte energetico esistono diverse alternative. Una delle più efficaci e immediate per arginare i rincari è quella di passare a un’offerta con la tariffa bloccata. Con Octopus Fissa 12M il risparmio è garantito.

Quanto puoi risparmiare con Octopus Fissa 12M

Ma come funziona concretamente questa offerta? Il blocco del prezzo si applica alla componente energia della bolletta, mentre restano variabili gli oneri di sistema e le imposte, come previsto dalla normativa. Questo significa che la parte più significativa e volatile della bolletta rimane fissa per 12 mesi, senza costi nascosti o vincoli contrattuali particolari.

Una famiglia con due figli ha mediamente un consumo energetico annuo di 3.900 kWh per l’elettricità e di 1.800 metri cubi di gas. Tradotto una spesa complessiva di circa 2.450€. Per la stessa quantità di energia con Octopus Fissa 12M si andrebbero a pagare 1.980€, con un risparmio netto di 470€.

Cifre importanti che possono consentire di affrontare con maggiore tranquillità l’arrivo delle prossime bollette o riuscire a far fronte a una spesa importante (come l’acquisto di un elettrodomestico, una vacanza o una riparazione). In più c’è da considerare come i 470€ di risparmio sono una stima al ribasso potendo, complici le impennate dei costi delle tariffe energetiche, essere nettamente superiore. Inoltre al termine dei dodici mesi dell’offerta è possibile rimodulare la tariffa scegliendo tra quelle più convenienti per le proprie esigenze.

Attivare Octopus Fissa 12M è semplice e attivando l’offerta luce e gas entro il 20 febbraio si avrà anche un ulteriore sconto di 50€ sulla bolletta. Octopus dà la possibilità concreta di contrastare efficacemente i rincari energetici.

