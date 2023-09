Offerta SelfyConto: 4% di interesse sul conto deposito

Hai sentito parlare di SelfyConto di Banca Mediolanum? È un conto corrente che ti offre un sacco di vantaggi esclusivi, come un nuovo conto deposito con un rendimento più che vantaggioso.

Questa promo è valida fino al 08/11/2023, quindi affrettati. Se accrediti il tuo stipendio, puoi ottenere un rendimento del 4% annuo lordo sulla somma vincolata a 6 mesi.

E non devi per forza sborsare un sacco di soldi, basta anche solo vincolare 100 euro per godere della promozione.

Insomma, se vuoi saperne di più sui vantaggi di questa offerta e sui benefici che puoi ottenere come cliente del Gruppo bancario italiano, continua a leggere.

SelfyConto con conto deposito al 4%: i dettagli dell’offerta

Banca Mediolanum ha lanciato l'offerta di un deposito promozionale della durata di sei mesi, con un tasso annuo lordo del 4%, a tutti i nuovi clienti che apriranno SelfyConto entro l'8 novembre 2023.

L’importo di deposito minimo è di 100 euro, fino a un massimo di 500.000 euro. Soltanto così si può accedere alla promozione e beneficiare di un rendimento vantaggioso sui propri risparmi.

Quali sono i passaggi da seguire per l'apertura del conto SelfyConto e per beneficiare del tasso di interesse del 4%? Ecco quali:

accedere al sito Web di SelfyConto e aprire il conto entro l’8 novembre 2023;

direttamente dall’area riservata personale del sito di Banca Mediolanum oppure tramite l’app.

Puoi ottenere anche il modulo di richiesta dal tuo Family Banker e unirti all'offerta di Banca Mediolanum.

SelfyConto è perfetto per i giovani che vogliono soluzioni bancarie semplici e convenienti. Se hai meno di 30 anni, non paghi il canone mensile e hai una carta di debito gratis, prelievi gratuiti nell'area euro e altri vantaggi.

Vai sul sito ufficiale di SelfyConto per saperne di più e scoprire i dettagli della promo sul conto deposito al 4%, che finisce l'8 novembre 2023.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.