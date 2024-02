OFFERTA SCORTA: 300 cialde di caffè KIMBO a prezzo RIDICOLO (39€)

Il caffè di qualità solitamente parla un dialetto ben preciso: il napoletano! Ecco perché oggi ti proponiamo un'offerta incredibile che ti permette di portarti a casa 300 Cialde di caffè Kimbo Espresso Napoletano a soli 39,87€!

Con lo sconto pazzo del 26%, andrai a pagare ogni cialda solo 0,13€. Praticamente regalato! E con la promo "scorta" potrai acquistare più scatole a questo prezzo vantaggioso per non rimanere mai a corto del tuo caffè napoletano preferito.

Una miscela fantastica per un gusto classico e corposo

Kimbo è "il caffè di Napoli", proprio come recita il suo claim, e in effetti la qualità superiore della miscela ne è la prova assoluta. La premium selection dell'espresso napoletano fomula bar ha un'intensità 10/13 e una tostatura medio scura, che lo rende davvero interessante al palato. Ti basterà prendere una cialda in carta Kimbo, inserirla nella tua macchinetta del caffè e gustarti tutto l'aroma tipico di Napoli!

Un caffè in cialde nato da una pregiata selezione di Arabica e Robusta dal Centro e dal Sud America e dall'Asia.

Una volta giunti a Napoli, i chicchi vengono tostati dai maestri torrefattori KIMBO secondo l'autentica tradizione napoletana, dando vita a un caffè espresso caratterizzato da una cremosità intensa, un sapore deciso e un aroma ricco. E con questa offerta davvero unica, puoi farne scorta per te e per tutta la tua famiglia.

Non pensarci ulteriormente: ottieni per soli 39,87€ 300 cialde di caffè Kimbo con filtro carta su eBay. Significa spendere solamente 0,13€ a cialda e risparmiare ben 14€ sul prezzo iniziale grazie al 26% di sconto applicato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.