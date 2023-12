OFFERTA PROMO sul Google Pixel 8: scoprila su Amazon!

Google Pixel è una linea di smartphone sviluppata e prodotta da Google. I dispositivi Pixel sono noti per offrire un'esperienza Android pura e a 360 gradi e oggi, il Google Pixel 8, è in sconto del 10% su Amazon per un prezzo finale di 712€.

Google Pixel 8 in promozione: sfrutta l'occasione!

Il Google Tensor G3 emerge come il processore più potente mai implementato in un dispositivo Pixel, conferendo al Pixel 8 una straordinaria velocità ed efficienza. Questo chipset è progettato per offrire prestazioni ottimali, supportando una vasta gamma di funzionalità avanzate. Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici offre una visualizzazione di colori nitidi e dettagli minuziosi. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lo scorrimento diventa incredibilmente fluido.

La batteria adattiva del Pixel può superare le 24 ore di autonomia, mentre l'attivazione del risparmio energetico estremo può estenderla fino a 72 ore, offrendo una flessibilità eccezionale in termini di durata. Inoltre, il dispositivo si ricarica in tempi significativamente più brevi rispetto al passato.

La funzione di scatto migliore di Pixel è in grado di combinare immagini simili per creare un singolo scatto bellissimo, garantendo che tutti i soggetti appaiano al loro meglio, indipendentemente dalle condizioni di scatto.

La Gomma magica per audio sfrutta l'intelligenza artificiale di Google per ridurre i rumori indesiderati, come quelli provocati da automobili o vento, mettendo in risalto i suoni desiderati. Con la VPN integrata di Google One, il Pixel 8 aggiunge uno strato di sicurezza, proteggendo le attività online dell'utente indipendentemente dall'app o dal browser web utilizzato.

Su Amazon, oggi, è attiva una promozione sul Google Pixel 8: lo sconto su questo smartphone è del 10% e il costo finale è di 712€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.