Offerta Private Internet Access: VPN a soli 1,99 euro al mese

Le Virtual Private Network, sono strumenti ormai imprescindibili per chi naviga in rete. Affinché uno strumento di questo tipo svolga al meglio il suo lavoro, deve avere alcune caratteristiche ben chiare.

Ai sistemi di sicurezza, utili per bloccare hacker e pirati informatici, vanno anche abbinate prestazioni degne di tale nome. In questo modo, è possibile usufruire di streaming audiovisivi senza rallentamenti. A questi requisiti fondamentali, è bene aggiungere semplicità di utilizzo e un prezzo accessibile.

Esiste dunque una VPN che riesce ad offrire quanto appena elencato? Private Internet Access è un servizio che, proprio grazie alle suddette caratteristiche, ha raccolto in questi ultimi anni un ampio seguito tra chi naviga abitualmente online, sia da computer che da mobile.

Sicurezza, velocità e assistenza: Private Internet Access offre tutto ciò che serve a una VPN

I numeri di Private Internet Access parlano chiaro: con i suoi 10 anni di esperienza nel settore e i 15 milioni di utenti in tutto il mondo, è una delle aziende più importanti in ambito VPN.

A sancire il successo della piattaforma sono diversi fattori, come la cura per i dettagli quando si parla di sicurezza. In tal senso, la protezione della privacy rappresenta una delle punte di diamante di Private Internet Access. L'utente che utilizza questo servizio, può contare sulla rete privata virtuale di PIA: ciò significa nessun log.

La possibilità di mantenere i propri dati criptati, soprattutto quelli più sensibili, è un altro vantaggio concreto per evitare eventuali furti e/o casi legati al fenomeno ransomware. A rendere ancora più appetibile questa offerta, vi è la possibilità di utilizzare un singolo account anche su 10 dispositivi contemporaneamente. In tal senso, questa VPN offre soluzioni in ambiente:

Windows

macOS

Linux

Android

iOS

Oltre a una serie di plug-in ed estensioni per i principali browser sul mercato, come Firefox, Opera e Chrome.

Dulcis in fundo, con le attuali offerte, questa VPN è anche particolarmente accessibile lato costi. Con la sottoscrizione biennale infatti, è possibile ottenere uno sconto dell'81% sul prezzo di listino pagando, di fatto, solamente 1,99 euro al mese. Non solo: sempre con l'abbonamento da 24 mesi, Private Internet Access regala 2 mesi gratuiti ai sottoscrittori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.