OFFERTA PRIME per il bundle con Echo Dot e Lampadina smart Philips

L'accoppiata tra un dispositivo Amazon Echo Dot e una lampadina Smart è praticamente lo "starter set" per far diventare intelligente la tua casa, gestendo questi più i cari dispositivi che potrai associare, semplicemente con il comando vocale o app! Portando intorno a te una comodità senza pari, e centinaia di possibilità diverse. Oggi puoi approfittare di un'occasione unica!

Da oggi puoi infatti aggiudicarti su Amazon in offerta l'Echo Dot 5a gen e la lampadina Smart Philips a soli 28€ in totale, con sconto del 60% che ti farà risparmiare 41,50€!

Un bundle per i più "Smart"

Questo bundle è formato come detto da un Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), e da una lampadina LED Smart Hue White di Philips, e sarà il meglio che potrai ottenere per partire col piede giusto e far diventare la tua casa "intelligenteI.

Ovviamente avrai sempre dalla tua parte Alexa con il suo controllo vocale, ma anche co l'app sul tuo smartphone. Questi prodotti Smart in offerta diventeranno in men che non si dica i punti di forza di casa tua, e potrai associarne anche altri simili, o comunque Smart, che acquisterai in futuro.

