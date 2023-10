OFFERTA per Star Wars Jedi: Survivor per PS5: il PREZZO PIU' BASSO su Amazon!

Non hai ancora continuato la storia di Cal su PS5 dopo la grande avventura vissuta in Star Wars Jedi: Fallen Order? Allora è il momento giusto per farlo, grazie alla grandissima offerta su Star Wars Jedi: Survivor arrivata oggi, proprio per la versione PS5 del gioco.

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon Star Wars Jedi: Survivor a soli 49,99€, con uno sconto del 12% sul prezzo totale, che era già stato ribassato!

Star Wars Jedi: Survivor, continua la storia di Cal

Ora non è più un padawan, ma è maturato, è molto più sicuro e consapevole della propria forza, ma soprattutto è un potente cavaliere Jedi. Questo titolo segue le orme del precedente, andando a limare diverse caratteristiche che lo hanno reso un vero e proprio successo.

In Star Wars Jedi: Survivor su PS5 esplorerai una galassia selvaggia, scoprirai nuovi pianeti, ma anche e confini familiari nell'universo di Star Wars, ognuno con biomi, sfide e nemici unici. Ovviamente potrai imparare nuove tecniche, ottenere nuovi equipaggiamenti e abilità che potenziano il modo in cui esplori, combatti e ti muovi.

