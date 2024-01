Offerta per il nuovo anno: 96% di sconto su Mondly a vita

Esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata: Mondly ti guida verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi linguistici in modo divertente e veloce. Per festeggiare il nuovo anno, Mondly offre una promozione imperdibile: accesso a vita a ben 41 lingue, disponibile a soli 89,99 euro anziché 1999,99 euro, con uno sconto del 96%.

Un'esperienza linguistica completa

Oltre all'accesso alle lezioni di Mondly Premium, l'offerta include l'accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR (Realtà Aumentata), test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora. Mondly si impegna a offrirti non solo un'app, ma un'esperienza linguistica completa a 360°.

Ma come funziona Mondly? La piattaforma sfrutta una solida scienza neurale combinata con tecnologie all'avanguardia per farti parlare nuove lingue già in poche lezioni. A ciò si aggiungono strategie di gamification che miglioreranno sempre più il tuo apprendimento.

Ecco alcuni dei vantaggi chiave di Mondly:

Basta liste di vocaboli : con Mondly ti concentri su frasi di uso comune, imparando le parole chiave

: con Mondly ti concentri su frasi di uso comune, imparando le parole chiave Ascolta i madrelingua professionisti con cui la piattaforma collabora per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali

professionisti con cui la piattaforma collabora per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali Utilizza il chatbot avanzato con riconoscimento vocale e corsi esclusivi in realtà aumentata, per un apprendimento pratico e coinvolgente

avanzato con riconoscimento vocale e corsi esclusivi in realtà aumentata, per un apprendimento pratico e coinvolgente Memorizza le informazioni in modo efficace grazie agli intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci di Mondly

in modo efficace grazie agli intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci di Mondly A differenza di molte app linguistiche, Mondly ti consente di imparare dalla tua lingua madre, offrendo un'esperienza unica e personalizzata

110 milioni di utenti in continua crescita e diversi premi e menzioni alle spalle: con Mondly sei sicuro di imparare al meglio la tua lingua preferita. Approfitta della promozione e ottieni uno sconto del 96% sul piano a vita, ovvero con pagamento unico e senza abbonamento né costo nascosto.

