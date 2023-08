OFFERTA per il Monitor Samsung S31C 24'': l'essenziale a casa tua

Non sempre è necessario avere dei monitor da gaming o OLED per godere dei propri contenuti al meglio, e non è neanche detto che i monitor essenziali siano qualitativamente al disotto delle aspettative. Un caso di ottima qualità è quello che porta il blasone di Samsung, con monitor ottimi anche negli entry level.

Un esempio è proprio in questa offerta, con cui vi potrete aggiudicare il Monitor Samsung S31C da 24 pollici a soli 89,90€, con uno sconto del 10% sul totale che vi farà risparmiare circa 10€.

Il modo migliore di iniziare!

Questo monitor entry level, ma con la qualità Samsung, dispone di un display IPS con risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento da 75 Hz e un tempo di risposta di 5 millisecondi. Insomma, una buona via di mezzo anche se decidessi di sfruttarlo per il gaming.

Samsung come sempre ha pensato anche alla salute dei tuoi occhi, e ha compreso in questo Monitor Samsung S31C anche l'anti sfarfallio, l'Eye Saver Mode, l'Eco Saving Plus per l'energia, e ovviamente la Game Mode per te che sei un giocatore.

