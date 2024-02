Offerta pCloud: approfitta del 2x1 per San Valentino

Niente più abbonamenti mensili o annuali per acquistare e poi rinnovare il tuo spazio cloud. In occasione di San Valentino (anche se la festa è passata), pCloud offre il 2x1 sui suoi piani a vita. Pagherai una sola volta e lo spazio di archiviazione sarà tuo per sempre. Continua a leggere per conoscere i dettagli della promozione.

Promo pCloud: il 2x1 da non lasciarsi scappare

L'offerta di San Valentino di pCloud è un incredibile 2x1. Come funziona? Semplice: acquistando un piano a vita da 2TB o 10TB, ottieni un secondo piano identico in omaggio.

È il regalo perfetto da condividere con la persona che ami. Immagina quanto sarebbe bello regalare uno spazio di archiviazione online spazioso e sicuro, con il secondo piano che è completamente gratuito. Se cercavi un'idea regalo pratica e davvero utile, adesso l’hai trovata.

Oltre al spazio di cloud storage, il servizio mette a disposizione un’app multi-device e una piattaforma web, da cui accedere ai tuoi file da tutti i tuoi dispositivi quando e dove vuoi.

Inoltre, puoi riprodurre direttamente dal cloud file musicali e video grazie a Media Player e Audio Player integrati. Una funzionalità molto comoda e versatile.

Al di là degli aspetti pratici, la sicurezza offerta è davvero eccezionale. Con il protocollo TLS/SSL, le tue informazioni saranno sempre al sicuro, soprattutto durante il trasferimento dal dispositivo ai server pCloud.

Inoltre, la condivisione dei file avviene in modo sicuro tramite l'applicazione e l'interfaccia web. Stesso dicasi per l’eventuale backup da altri importanti servizi cloud.

Se stai cercando uno spazio cloud a vita, sicuro e conveniente come regalo di San Valentino, pCloud è la scelta perfetta.

L'offerta 2x1 è sicuramente ottima sotto tutti i punti di vista, quindi sarebbe un peccato rinunciarci. Fra poco ore, però, scadrà. Per non perderla, clicca sul bottone qui sotto e acquista il piano che desideri.

