OFFERTA PAZZESCA sullo Smartwatch Xiaomi: 112€ di SCONTO (56%)

Xiaomi è diventata famosa per offrire dispositivi di buona qualità a prezzi competitivi. Oggi su Amazon troviamo un'offerta pazzesca sullo Smartwatch Xiaomi Watch S1: 56% di sconto per un prezzo finale di 87,60€.

Con questo sconto, lo Xiaomi Watch S1 è un super affare

Xiaomi Watch S1 Active GL (Bianco Luna) è un elegante dispositivo indossabile che unisce stile e funzionalità per soddisfare le esigenze di chi desidera tenersi in forma e rimanere connesso con il mondo. Con un design rotondo e una sofisticata ghiera in metallo, questo Mi Watch S1 Active si distingue per il suo schermo AMOLED HD da 1,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, che offre una grafica straordinaria.

Questo smartwatch offre ben 117 modalità di fitness, tra cui 19 modalità professionali come HIIT e macchina ellittica, garantendo che tu possa monitorare e migliorare la tua forma fisica in modo personalizzato. La resistenza all'acqua fino a 5 ATM ti consente di utilizzarlo anche durante le attività in acqua.

Grazie alla tecnologia GPS dual-band, puoi godere di una localizzazione rapida e precisa per le tue attività all'aperto. Il dispositivo supporta il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, la misurazione della SpO2 e il monitoraggio del sonno, garantendo il tuo benessere in ogni momento.

Inoltre, con il supporto per pagamenti contactless MasterCard e le chiamate telefoniche Bluetooth, hai a portata di mano praticità e connettività. La lunga durata della batteria, che arriva a 12 giorni, significa che puoi contare su di esso per lunghi periodi senza preoccuparti di ricaricarlo frequentemente.

Oggi su Amazon è presente uno sconto davvero incredibile: 56% sullo Xiaomi Watch S1 Active per un prezzo d'acquisto finale pari a 87,60€.

