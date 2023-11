OFFERTA PAZZESCA sulle cuffie JBL: la qualità massima al 42% DI SCONTO

JBL è un'azienda statunitense specializzata nella produzione di dispositivi audio, tra cui altoparlanti, cuffie, sistemi audio per auto e altre apparecchiature audio. Oggi è presente un maxi sconto del 42% sulle cuffie JBL per un costo finale di soli 29,99€.

Amazon lancia lo sconto sulle cuffie JBL

Le cuffie on-ear Bluetooth senza fili JBL T510BT sono la soluzione ideale per gli amanti della musica in movimento. Questi eleganti auricolari offrono un'esperienza sonora straordinaria grazie ai potenti bassi di JBL Pure Bass, consentendo di godere di un suono di alta qualità direttamente dal tuo smartphone, senza il fastidio di cavi disordinati.

Con una rapida carica di soli 2 ore tramite cavo USB Type-C, queste cuffie senza fili ti assicurano ben 40 ore di riproduzione musicale, rendendo possibile un ascolto senza interruzioni. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica veloce, appena 5 minuti di ricarica ti regaleranno altre 2 ore di piacere d'ascolto.

Le cuffie T510BT sono estremamente versatili grazie alla connessione Multipoint, che ti consente di passare agevolmente da un dispositivo Bluetooth all'altro. Puoi guardare un video sul tuo tablet e poi rispondere a una chiamata sul tuo cellulare senza alcuna difficoltà. Inoltre, il pulsante multifunzione ti permette di attivare l'assistente vocale con facilità.

Il loro design leggero, comodo e pieghevole le rende perfette per l'uso prolungato e per portarle ovunque tu vada. Incluso nella confezione troverai le cuffie T510BT, un cavo di ricarica USB C, scheda dati e sicurezza, nonché un manuale per guidarti nell'utilizzo di queste fantastiche cuffie wireless. Eleva la tua esperienza musicale con le cuffie JBL T510BT e immergiti in un mondo di suono straordinario.

Amazon applica uno sconto del 42% sulle cuffie JBL per un costo finale davvero irrisorio: solo 29,99€.

