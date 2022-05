Offerta pazzesca: Microsoft Surface Go a meno di 600 euro su Amazon

Il Surface Laptop Go è uno dei laptop più piccoli di casa Microsoft, ma nonostante questo riesce a mantenere prestazioni e affidabilità a livelli da TOP di gamma. Ora in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima: solo 577,70€ invece di 819, un risparmio davvero notevole per un prodotto di qualità.

Questo laptop monta un processore Intel Core i5 di decima generazione, affiancato da 8 GB di RAM DDR4. Senza dubbio uno dei laptop più potenti per questo prezzo. Vale la pena notare che il Go ha installato Windows 10 in modalità S. Questo sistema operativo è molto simile a ChromeOS in quanto limita i download all'App Store. Questo è utile per giovani studenti o gli utenti inesperti che potrebbero scaricare accidentalmente qualcosa di dannoso.

Tornando alle prestazioni, il Surface Laptop Go possiede una scheda grafica Intel UHD, il che significa che non è abbastanza potente per le task troppo pesanti che richiedono l'utilizzo di tanta memoria video, ma riesce comunque a sostenere carichi di lavoro impegnativi.

Buono anche l'SSD da 128 GB, che riesce a generare una velocità di lettura/scrittura rispettivamente di 1956 MB/s e 706 MB/s.

Design e caratteristiche Premium

Microsoft afferma che il laptop è realizzato con un "sistema di resina composita in policarbonato e fibra di vetro", mentre la parte superiore e la cover per la tastiera sono entrambi realizzati in alluminio. Si può scegliere tra diverse varietà di colore: Ice Blue, Sandstone e Platinum.

In merito alle specifiche, il Surface Laptop Go mette a disposizione 1 porta USB-C (ancora senza Thunderbolt), 1 x USB-A, un jack per cuffie e una porta Surface Connect. Troviamo anche una webcam da 720p nella cornice superiore. La qualità del video è discreta, ma risulta adeguata per le chiamate Zoom. Microsoft ha anche introdotto due microfoni da studio a campo lontano, che sono ben attrezzati per captare la tua voce con chiarezza.

Gli altoparlanti si trovano sotto la tastiera, il che può sembrare una posizione strana, ma impedisce che l'audio venga attutito dalla scrivania. Naturalmente, non c'è il tastierino numerico, ma sarebbe quasi impossibile inserirlo qui.

Uno scanner di impronte digitali è stato incorporato nel pulsante di accensione, che lampeggia di un bianco quando è nella schermata di accesso. È incredibilmente reattivo, rendendo molto facile e veloce accendere il laptop al mattino. Buono anche il trackpad, super reattivo e liscio al tatto.

Se hai deciso di acquistare questo prodotto, ricordiamo che Amazon lo ha messo in offerta con uno sconto del 29% già applicato sul prezzo finale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.