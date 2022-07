OFFERTA PAZZESCA: Jumper EZBOOK S5 con il 56% di sconto su Amazon

Jumper ha recentemente rilasciato un nuovo notebook, l'EZbook S5, disponibile per soli 259,99€ invece di 330,00€ in questo momento su Amazon. Con ben 12 GB di RAM e un display Full HD, è uno dei migliori portatili entry level sul mercato al momento.

A questo prezzo, il laptop da 14 pollici presenta un monitor IPS con risoluzione 1920x1080 Full HD. Il dispositivo offre quindi una risoluzione superiore alla media nella sua fascia di prezzo, poiché la concorrenza utilizza solitamente ancora display con 1366 x 768 pixel.

All'interno, il produttore ha montato il processore Intel Celeron N4020 con una velocità di clock fino a 2,8 GHz , una delle CPU più utilizzate per questo tipo di portatile, in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze base come: multitasking, videochiamate, didattica, streaming di contenuti in HD e molto altro.

La CPU è supportata da 12 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La batteria integrata dovrebbe durare fino a 5 ore a pieno regime, e si ricarica molto velocemente. Il telaio è realizzatao in plastica. In termini di connettività troviamo un modulo Wi-Fi Dual Band 2.4GHz/5GHz, connessione Bluetooth, una porta USB 3.0 e una USB 2.0, oltre a un lettore di schede microSD, un jack per le cuffie e un'uscita miniHDMI.

Il notebook monta Windows 11, fino a e il software si esegue rapidamente. Anche in modalità multitasking, il laptop funziona in modo fluido e veloce. In sintesi, a prima vista è una delle migliori scelte sul mercato in questo momento. Grazie allo sconto del 56%, puoi trovare questo portatile in offerta ad un prezzo molto competitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

