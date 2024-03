Offerta PAZZESCA: Buono Amazon fino a 250€ con Crédit Agricole

Scopri come il Conto Online di Crédit Agricole può farti guadagnare fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon con l’attuale offerta PAZZESCA. E tutto questo a canone zero! Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli.

Offerta PAZZESCA Crédit Agricole: zero costi e massimo guadagno

Con Crédit Agricole, dire addio al tuo vecchio conto corrente non è mai stato così semplice e conveniente. Apri online il conto entro il 30 aprile 2024, usa il codice “VISA” e ottieni fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon con la tua nuova Carta Debit Visa. E se pensi che sia tutto qui, ti sbagli!

Invita i tuoi amici a scoprire i vantaggi di Crédit Agricole con il tuo codice promo personale e per ogni nuovo conto aperto, riceverai altri 25€ in Buoni Regalo Amazon, fino a un totale di 150€.

Ci sono altre sorprese in serbo. Con il Conto Deposito, potrai goderti un tasso d’interesse annuo lordo del 3,8% per i primi 6 mesi. Che tu sia in filiale o comodamente da casa, Crédit Agricole è sempre con te.

L’app della banca ti offre una gamma completa di servizi: prenota appuntamenti, richiedi prodotti, ricevi notifiche istantanee e paga senza IBAN. E con la carta di debito Visa, i tuoi pagamenti online e in giro per il mondo sono sicuri e senza commissioni per due anni.

In caso di smarrimento o furto, metti in pausa la tua carta con un tap. E non dimenticare: il consulente dedicato di Crédit Agricole è sempre pronto ad assisterti, sia online che in filiale.

Non perdere questa Offerta PAZZESCA: apri il tuo Conto Crédit Agricole e inizia a raccogliere i tuoi Buoni Regalo Amazon fino a 250€. Visita il sito web ufficiale per conoscere tutti i dettagli e per scoprire come rendere il tuo shopping su Amazon ancora più conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.