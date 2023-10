Offerta pazzesca: AVG Ultimate con uno sconto del 50% su Amazon

AVG Ultimate ti offre la tranquillità che cerchi per proteggere il tuo mondo digitale. Approfitta dell'offerta imperdibile su Amazon e risparmia il 50%: invece di pagare 49,99 euro, ottieni AVG Ultimate per soli 24,99 euro. Non perdere l'opportunità di proteggere il tuo computer e i tuoi dati con AVG Ultimate.

AVG Ultimate a prezzo folle su Amazon 24.99 € 49.99€ 50% Vedi l'offerta

Cosa include AVG Ultimate

AVG Ultimate è una suite di sicurezza completa che offre protezione per PC, macOS, iOS e Android. Oltre alla protezione antivirus e anti-malware, include anche una funzione anti-ransomware per proteggere i tuoi file da tentativi di estorsione.

Inoltre, l'acquisto di AVG Ultimate include anche AVG Secure VPN per navigare in modo sicuro su Internet e AVG TuneUp per ottimizzare le prestazioni del tuo PC o Mac.

Le funzionalità di sicurezza offerte da AVG Ultimate includono un firewall integrato per rilevare e proteggere gli aggressori e i file privati dell'utente, come foto e video.

L'utente ha il controllo su chi può accedere alla sua rete e ai suoi dispositivi. AVG Ultimate difende anche le password dell'utente da occhi indiscreti e impedisce alle applicazioni di accedere alla webcam senza il permesso dell'utente, garantendo la sua privacy.

AVG Ultimate è un software che offre protezione durante la navigazione online. Blocca le e-mail di spam e i tentativi di phishing che cercano di rubare informazioni personali.

La funzione Web Protection controlla i file alla ricerca di malware prima di consentirne il download, garantendo la pulizia del dispositivo.

È compatibile con diversi sistemi operativi e una licenza attiva copre fino a 10 dispositivi senza costi aggiuntivi.

Non perdere altro tempo e approfitta di questa eccezionale offerta su Amazon. Proteggiti con AVG Ultimate a prezzo scontato e starai tranquillo sapendo che qualcuno si prende cura della tua sicurezza.

