Offerta pazza su Amazon: SSD portatile Crucial ad un prezzo mai visto prima

L'SSD Crucial X6 da 500GB è un'ottima soluzione per la maggior parte degli utenti, perfetto per l'utilizzo quotidiano e occasionale, consigliato anche per la lettura e scrittura di file o cartelle di grandi dimensioni. Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 68,99€ grazie alla promo di questi ultimi giorni.

L'unità funziona con Windows, macOS e Linux. Può anche essere utilizzato con iPad Pro, con iPadOS 13 o successivo. L'X6 supporta l'interfaccia USB 3.1 Gen 2 (che raggiunge un picco di 10 Gbps di larghezza di banda) ed è retrocompatibile con USB 3.2 Gen 1 e USB 3.0 (5 Gbps).

L'interfaccia a 10 Gbps non è strettamente necessaria, poiché questa unità si basa sulla tecnologia Serial ATA collegata a USB, il che significa che è limitata alle velocità SATA tipiche. In questo caso, significa che può arrivare ad velocità di lettura sequenziale nominale fino a 540 MBps.

Il guscio in plastica dell'X6 potrebbe sembrare meno costoso rispetto al corpo più lussuoso dell'X8, ma Crucial afferma che è a prova di caduta, oltre ad essere resistente a urti, vibrazioni e temperature estreme. Lasciare cadere questa unità non dovrebbe fare molto al di là di graffiarla, visto che è molto leggera. Puoi acquistare questo prodotto su Amazon approfittando dello sconto del 18%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione gratuita in 1 giorno.

