Offerta NordVPN: con il piano biennale 3 mesi di VPN gratis

Il proliferare di minacce online, sia in ottica sicurezza che privacy, ha reso i classici antivirus non più sufficienti per eliminare ogni rischio.

Se fino a qualche anno fa i classici malware erano pressoché l'unico pericolo esistente in rete, ad oggi la schiera di agenti malevoli è ben più ampia.

Dai malware agli adware, dai tracker agli attacchi di tipo ransomware e phishing: gli hacker trovano sempre nuove tecniche per rubare informazioni, file e talvolta denaro alle ignare vittime.

In un contesto di questo tipo, i suddetti antivirus vanno affiancati ad altri strumenti più specifici per ridurre in maniera considerevole i rischi.

Sotto questo punto di vista, le principali soluzioni sono i firewall, i password manager e le VPN.

Nello specifico, nell'ottica di privacy e anonimato, le Virtual Private Network sono una soluzione altamente efficace nonché sempre più diffusa.

NordVPN e le sue promozioni: ottenere la VPN più famosa al mondo spendendo una cifra contenuta

Nel contesto delle VPN, il nome di NordVPN è uno dei più noti a livello globale.

Stiamo parlando di un'infrastruttura che si estende in 59 paesi, con 5.500 server ad alta velocità. Il tutto per garantire non solo anonimato e sicurezza durante la navigazione, ma anche prestazioni ottimali in contesti delicati come lo streaming audiovisivo.

D'altro canto, i tanti milioni di iscritti a NordVPN testimoniano con i numeri il successo di questo provider e dei servizi proposti al pubblico.

A rendere ancora più interessante questa proposta poi, vi sono le recenti promozioni legate a tale VPN.

Con una sottoscrizione biennale infatti, a prescindere dal piano scelto, è possibile ottenere 3 mesi gratis di servizio.

A livello pratico, il piano Completo che include:

1 TB di spazio cloud

breach scanner

gestore di password NordPass

sistema di blocco tracker

oltre ai suddetti 3 mesi propone anche uno sconto del 65%. Ciò significa che è possibile ottenere un risparmio di 277 euro sul piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.