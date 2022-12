Offerta di natale: 85% di sconto su AtlasVPN

Le VPN sono ormai uno strumento che non dovrebbe mancare su qualunque computer o smartphone.

Attraverso queste piattaforme infatti, è possibile proteggere la propria privacy e sicurezza, oltre ad aggirare limitazioni geografiche e ottenere prezzi migliori su beni e servizi acquistati online. Visti i tanti provider in circolazione, quale offre il rapporto tra qualità e costo migliore?

Grazie all'offerta di natale e al relativo sconto su AtlasVPN, questo servizio appare una delle migliori scelte attualmente possibili. Stiamo parlando di una promozione che prevede l' 85% di sconto sul piano biennale della VPN a cui vanno aggiunti 6 mesi extra offerti gratuitamente.

Sconto su AtlasVPN e 6 mesi GRATIS di servizio: l'occasione da non perdere

Sotto il punto di vista qualitativo, AtlasVPN ha ben pochi rivali sul mercato.

Stiamo parlando di un provider che permette, con un singolo account, di collegare un numero illimitato di dispositivi. Ciò rende questo servizio ideale nel contesto di famiglie numerose o di persone che hanno un numero elevato di device elettronici.

Nel complesso poi, va considerato come AtlasVPN è una VPN alquanto veloce. Grazie ai tanti server ultra-veloci sparsi un po' in tutto il mondo, la connessione risulta performante anche negli orari di punta. Ciò rende tale soluzione ideale in ottica live streaming audiovisivi, anche di contenuti in 4K.

A rendere adeguatamente protetta la connessione degli utenti poi, vi è il protocollo WireGuard, capace di evitare sguardi indiscreti e al contempo di impattare in maniera impercettibile sulla connessione.

L'integrazione di un ad-blocker e di un sistema di protezione della posta elettronica, sono ulteriori vantaggi tutt'altro che comuni rispetto alle tante VPN disponibili sul mercato.

Una serie di vantaggi concreti che, abbinato all'attuale promozione natalizia, rendono la scelta di AtlasVPN a dir poco saggia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.