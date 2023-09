Offerta myPOS Go 2: soli 19€ con carta e conto inclusi

È giunto il momento di accantonare l'idea di prendere in prestito i POS dagli istituti di credito. È invece più saggio optare per un terminale di pagamento che offra un conto corrente, una carta e zero commissioni, sia mensili che annuali, per un prezzo di acquisto una tantum. I

l sistema ideale per questo scopo non è altro che myPOS, che ha recentemente rinnovato il suo famoso terminale di pagamento nell'elegante myPOS Go 2.

Per celebrare il lancio ufficiale di questo nuovo sistema, la società ha lanciato una promozione speciale che consente di acquistare il POS a soli 19 euro, prezzo fortemente scontato.

Offerta myPOS Go 2: le caratteristiche del terminale

myPOS Go 2 vanta una moltitudine di vantaggi, tra cui una scheda SIM dati integrata che consente una connettività 3G/4G continua senza spese aggiuntive o la necessità di collegarsi a un telefono.

Con questa funzionalità, l'accettazione dei pagamenti non è più legata a una posizione specifica. Inoltre, questo terminale è flessibile, poiché abbraccia tutti i metodi di pagamento, dal Contactless al Chip&PIN alla banda magnetica.

A tutti i titolari di un conto myPOS viene fornita una carta Business VISA senza costi aggiuntivi, che garantisce l'accesso immediato ai propri fondi.

Inoltre è disponibile gratuitamente anche un conto business dedicato completo di IBAN in 14 valute diverse.

In più, attraverso l'utilizzo dell'applicazione gratuita myPOS è possibile ottenere una visione completa di ogni aspetto della propria attività.

Cosa completa un'offerta già incredibile? Nessun canone mensile. Le uniche spese che dovrai sostenere sono il costo di acquisto iniziale e una commissione di transazione fissata all'1,20% più 0,05 euro.

Sei già convinto? Approfitta della promozione speciale e acquista il tuo myPOS Go 2 a soli 19 euro invece del prezzo normale di 39 euro e inizia subito ad accettare pagamenti per la tua attività.

