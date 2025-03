Offerta luce e gas: Octopus sconta il costo di commercializzazione fino al 18 marzo

Tra le offerte luce e gas a prezzo fisso più interessanti del mese segnaliamo Octopus Fissa 12 Mesi del fornitore Octopus Energy. Oltre infatti a garantire tariffe concorrenziali sulla materia prima Luce e Gas, fino al 18 marzo offre uno sconto di 12 euro all'anno sul costo di commercializzazione, che passa da 108 euro a 96 euro l'anno.

Octopus Energy è un fornitore energetico britannico che in meno di 9 anni dalla sua nascita si è imposto come prima compagnia energetica del Regno Unito. A giocare un ruolo fondamentale nella sua crescita sono state la politica di prezzi trasparente e la volontà di offrire prezzi convenienti non solo ai nuovi clienti ma anche a quelli che hanno già sottoscritto una fornitura Octopus.

La nuova offerta luce e gas di Octopus

Fino al 18 marzo chi sceglie Octopus Fissa 12 Mesi potrà beneficiare di uno sconto complessivo di 24 euro in un anno sul costo di commercializzazione di luce e gas. Rispetto infatti ai 108 euro l'anno richiesti, la quota è ora pari a 96 euro. L'offerta include poi tariffe convenienti tanto per la materia prima Luce quanto per la materia prima Gas.

Ecco, nel dettaglio, un riepilogo dei prezzi dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima Luce: 0,1474 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi)

costo di commercializzazione: 96 euro l'anno invece di 108 euro

Gas

materia prima Gas: 0,534 euro/Smc (prezzo bloccato per 12 mesi)

costo di commercializzazione: 96 euro l'anno invece di 108 euro

Al termine del primo anno, a differenza di quanto accade con gli altri fornitori energetici, i clienti Octopus potranno di nuovo scegliere l'offerta più conveniente per i propri consumi tra Octopus Fissa 12 Mesi e Octopus Flex. Ciò significa, dunque, che non passeranno in automatico ad un prezzo concordato al momento della sottoscrizione dell'offerta del primo anno, come invece avviene quasi sempre quando si attiva un contratto con gli altri principali fornitori energetici.

