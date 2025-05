Offerta luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni: le nuove tariffe di Sorgenia

Energia green e prezzo fisso per 24 mesi, con le tariffe tra le più basse del mercato libero: è quanto propone la fornitura Next Energy 24 di Sorgenia, grazie alla quale gli utenti possono liberarsi dalle oscillazioni del mercato energetico per i prossimi due anni.

I clienti che sottoscriveranno una nuova fornitura luce e gas con Sorgenia entro il 22 maggio 2025 potranno beneficiare delle seguenti tariffe:

Luce

prezzo componente energia per i primi 24 mesi: 0,120 euro/kWh

indice garanzia d'origine: 6,65 euro al mese

Gas

prezzo componente gas per i primi 24 mesi: 0,475 euro/Smc

servizio commerciale: 7,6 euro al mese

Gli altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia sono le imposte, gli oneri di sistema e quelli di regolazione, più il trasporto e la gestione del contatore. L'adesione all'offerta luce e gas con prezzo bloccato per due anni consente inoltre di beneficiare fino a 150 euro di sconto, nel caso l'utente scelga di aggiungere anche la fibra di Sorgenia da 22,73 euro al mese. A proposito di ciò, lo sconto di benvenuto verrebbe frazionato sulle bollette dei primi 12 mesi.

Come funziona lo sconto di benvenuto di Sorgenia

Nel caso si aggiunga la fibra di Sorgenia, mantenendo una fornitura Single Fuel (dunque luce o gas), lo sconto in bolletta è pari a 50 euro per ogni fornitura sottoscritta, per un totale dunque di 100 euro. Lo stesso importo complessivo (50 euro, ndr) lo si riceve siglando un contratto Dual Fuel - energia elettrica più gas - senza la fibra, per uno sconto pari a 25 euro per ogni fornitura. Infine, scegliendo un contratto Trial Fuel, che comprende cioè luce e gas più la fibra Sorgenia, ecco che si ottengono 150 euro di sconto (50 euro per ogni fornitura sottoscritta).

L'offerta in corso sul sito ufficiale di Sorgenia, attivabile direttamente online nel giro di pochi minuti, scade il 22 maggio 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.