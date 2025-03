Offerta luce e gas a prezzo fisso: le tariffe competitive di Octopus

Scegliere l'offerta giusta può fare la differenza per evitare bollette di luce e gas troppo care. Octopus Energy, con la sua offerta Octopus Fissa 12M, propone una soluzione trasparente e conveniente, perché garantisce costi bloccati per 12 mesi. Non dovrai più preoccuparti di rincari improvvisi. Ma quali sono i dettagli di questa offerta e perché conviene attivarla subito? Scopriamolo insieme: hai tempo fino al 18 marzo per sottoscriverla.

Cosa offre la tariffa fissa Octopus Energy

L'offerta Octopus Fissa 12M è pensata per chi vuole evitare le fluttuazioni dei prezzi e mantenere stabilità nei costi delle utenze domestiche. Ecco i principali vantaggi:

Prezzo della materia prima bloccato per un anno : nessuna sorpresa in bolletta, con tariffe chiare e definite

: nessuna sorpresa in bolletta, con tariffe chiare e definite Energia 100% rinnovabile : un'opzione green per ridurre l'impatto ambientale

: un'opzione green per ridurre l'impatto ambientale Nessun vincolo o penale: libertà di cambiare offerta al termine dei 12 mesi senza costi aggiuntivi

al termine dei 12 mesi senza costi aggiuntivi Attivazione rapida: puoi completare la richiesta in meno di due minuti, inserendo i tuoi dati e le informazioni necessarie

Per quanto riguarda i costi, la tariffa (che è monoraria) è di 0,1474 €/kWh per la materia prima luce e di 0,534 €/Smc per la materia prima gas. I costi di commercializzazione sono, per entrambi, di 96 euro all'anno.

Hai tempo fino al 18 marzo per sottoscrivere l'offerta Octopus Fissa 12M di Octopus Energy. Se desideri un'opzione affidabile, trasparente e sostenibile, questa è la soluzione perfetta per te. Bloccando oggi il prezzo dell’energia, eviti aumenti futuri e puoi pianificare il tuo budget con serenità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.