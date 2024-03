Offerta limitata: PrivateVPN a soli 2,08€ al mese per 36 mesi

La privacy online è una questione sempre più rilevante, soprattutto in un mondo dove gli attacchi informatici e i furti di dati sono all’ordine del giorno. Per questo motivo, è fondamentale proteggere i propri dati e la propria identità su internet, evitando che possano cadere nelle mani sbagliate. Una VPN è la soluzione migliore. Tra le varie opzioni disponibili, PrivateVPN si distingue per la sua qualità, il suo prezzo e la sua offerta limitata.

Offerta limitata PrivateVPN: sconto dell’85% sull’abbonamento per 36 mesi

PrivateVPN è un servizio VPN che offre numerosi vantaggi ai suoi utenti, tra cui:

Una politica di zero logging , che significa che PrivateVPN non registra né conserva alcun dato relativo al tuo traffico Internet, garantendoti la massima privacy e anonimato online.

, che significa che PrivateVPN non registra né conserva alcun dato relativo al tuo traffico Internet, garantendoti la massima privacy e anonimato online. La possibilità di collegare fino a 10 dispositivi con un solo account, in modo da proteggere tutti i tuoi device, come smartphone, tablet, laptop, smart TV, ecc.

con un solo account, in modo da proteggere tutti i tuoi device, come smartphone, tablet, laptop, smart TV, ecc. L’accesso a server sparsi in tutto il mondo, che ti permettono di cambiare la tua posizione virtuale e di accedere a contenuti bloccati nella tua area geografica, come film, serie, sport, ecc.

e di accedere a contenuti bloccati nella tua area geografica, come film, serie, sport, ecc. Una sicurezza elevata, grazie alla crittografia a 2048 bit con AES-256 e ai protocolli VPN sicuri, che rendono la tua connessione impenetrabile da parte di hacker, malware, spyware, ecc.

e ai protocolli VPN sicuri, che rendono la tua connessione impenetrabile da parte di hacker, malware, spyware, ecc. Banda e velocità illimitate, che ti assicurano una navigazione fluida e veloce, senza rallentamenti, buffering o interruzioni.

Se sei interessato a PrivateVPN, non perdere l’occasione di approfittare dell’offerta limitata che ti propone oggi. Se ti abboni al piano annuale, riceverai 24 mesi extra gratis, pagando solo 2,08€ al mese per 36 mesi di servizio.

Si tratta di uno sconto dell’85% sul prezzo originale, che ti permette di risparmiare moltissimo e di godere di un servizio VPN di alta qualità a un costo irrisorio.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità, scopri di più sull’offerta e abbonati ora a PrivateVPN, prima che la promozione termini.

