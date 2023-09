Può essere tua con uno sconto interessante di ben 50 euro. Stiamo parlando della unica e inimitabile GoPro HERO10 che trovi in promo su Amazon.

Su Amazon non solo accedi all'offerta esclusiva che ti fa risparmiare ma puoi anche dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero grazie al servizio Cofidis. In questo modo da subito cominci a scattare foto e registrare video pazzeschi ma affronti la spesa con tutta calma.

GoPro HERO10: foto e video pazzeschi che tutti ti invidieranno

Ecco le principali caratteristiche tecniche della fantastica action cam firmata GoPro:

processore GP2;

risoluzione 5,3K60 e 4K120

stabilizzazione HyperSmooth 4.0

impermeabile fino a 10 metri

connessione al Cloud

foto da 23 MP.

La novità più interessante di questo modello di GoPro è rappresentata dal nuovo processore GP2 che, dopo tre generazioni, sostituisce il precedente GP1. Secondo l'azienda la potenza di calcolo è raddoppiata e, facendo fede al solo upgrade dei frame delle varie modalità di ripresa direi che ci siamo. Questo offre frequenze dei fotogrammi elevate e un’interfaccia utente rapida e fluida e con una risposta del touch decisamente più veloce.

Grazie alla maggiore potenza di calcolo sono migliorati anche gli algoritmi di elaborazione delle immagini che difatti possono lavorare in maniera più rapida e profonda. Tra questi troviamo sicuramente le scene con poca luce che risultano decisamente più luminose e ricche di maggior dettaglio, ma anche la stabilizzazione che, per quanto potesse sembrare già ottima con la Hypersmooth 3.0 dello scorso anno, compie un ulteriore passo in avanti con la versione 4.0.

Il pacco che arriverà a casa tua include: la fotocamera HERO10 Black, una custodia per il trasporto, una batteria ricaricabile, supporti adesivi curvi, una fibbia di montaggio con vite di fissaggio e un cavo USB-C.

