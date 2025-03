Offerta limitata: energia rinnovabile a prezzo fisso per un anno

Le notizie che arrivano dagli analisti non sono delle più rassicuranti: il prezzo dell’energia tenderà ad aumentare. Con il prossimo arrivo della bella stagione (con un’estate probabilmente molto calda) e il successivo ritorno dell’inverno, avremo la necessità di accendere il climatizzatore prima e la caldaia dopo. Per evitare di ricevere bollette salate per il normale utilizzo degli impianti di condizionamento l’unica soluzione efficace è quella di attivare un’offerta a prezzo fisso. Octopus Fissa 12M consente per un anno di avere il prezzo della materia prima energetica bloccato così da non avere sorprese spiacevoli ma solo vantaggi.

Risparmio e sostenibilità a portata di mano

Partiamo dal risparmio economico. Prendiamo a esempio due possibili scenari, uno per un consumo medio e l’altro per un consumo energetico elevato. Nel primo caso si avrà un consumo di energia elettrica di circa 2700 kWh e uno di gas di 1000 Smc con un costo totale, stando ai prezzi medi attualmente in vigore, di 1224€ (528€ per l’energia e 696€ per il gas). Nel secondo esempio avremo invece un consumo di energia elettrica di circa 4000 kWh e uno di gas di circa 1500 Smc. Il costo totale sarebbe di 1732€.

Con Octopus Fissa 12M per gli stessi esempi si andrebbe a pagare almeno 100€ in meno nel caso di un consumo medio e 150€ per un consumo elevato. Un risparmio che potrebbe essere anche maggiore se i rincari, come potrebbe accadere, dovessero essere maggiori rispetto alle previsioni.

Oltre al risparmio economico e alla certezza di non andare incontro a bollette esagerate, attivando Octopus Fissa 12M si ha la certezza di contribuire alla tutela dell’ambiente. Octopus Energy, infatti, è tra i fornitori che utilizzano fonti rinnovabili contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente. Attiva ora l’offerta a prezzo fisso per perseguire due importanti obiettivi: convenienza economica e responsabilità ambientale.

