OFFERTA LAMPO sullo Xiaomi Mi Band 8: SMARTWATCH DEFINITIVO

La Xiaomi Mi Band 8 offre un'esperienza avanzata con un display touchscreen AMOLED da 1,62 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 60Hz, garantendo un'interazione ultra-smooth. Il nuovo sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità, proteggendo gli occhi e migliorando la visibilità. Con oltre 200 nuovi quadranti di moda, supporto per personalizzazioni e ispirazioni per outfit, la Mi Band 8 unisce stile e funzionalità.

La smart band supporta oltre 150 modalità sportive, inclusa una nuova modalità corsa per un monitoraggio professionale dei dati di corsa. Il monitoraggio della salute è completo, con rilevamento della frequenza cardiaca, pressione sanguigna e saturazione dell'ossigeno.

Il dispositivo avvisa in caso di anomalie e offre funzionalità come il monitoraggio del sonno, la gestione della salute e l'allenamento respiratorio. Grazie al potenziamento della ricarica rapida, la batteria dura fino a 16 giorni con una sola ora di ricarica, mentre la modalità Always-On Display (AOD) supporta fino a 6 giorni. La Mi Band 8 è resistente all'acqua fino a 5ATM, consentendo l'uso durante il nuoto in piscina.

L'aggiornata struttura a sgancio rapido consente una facile sostituzione del braccialetto, rendendolo anche utilizzabile come ciondolo decorativo. Compatibile con Android 6.0 / iOS 10 o versioni successive, la Xiaomi Mi Band 8 rappresenta un equilibrio tra funzionalità avanzate e stile personalizzato.