OFFERTA LAMPO sulla Soundbar STACCABILE 2-in-1 per tv: solo per OGGI!

Ti presentiamo un gioiellino tecnologico che ti offrirà un'esperienza audio senza precedenti! Parliamo della Soundbar Staccabile 2 in 1 per TV ULTIMEA, oggi disponibile su Amazon a soli 69 euro grazie ad uno sconto dell'11% ed un coupon aggiuntivo di 10 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Soundbar Staccabile 2 in 1 per TV ULTIMEA: tutte le funzionalità

Soundbar Staccabile 2 in 1 per TV ULTIMEA

Il design smontabile della soundbar consente di assemblarla in diversi stili per adattarla alla disposizione e all'atmosfera della stanza: in questo modo potrai risparmiare spazio pur migliorando il campo sonoro.

Dotata di 2 tweeter e woofer integrati, questa soundbar 2.2ch per TV riproduce un suono bilanciato, con bassi più ricchi e alti più nitidi. Inoltre, è dotata di un'interfaccia subwoofer supplementare che consente di collegare un subwoofer attivo esterno.

Il dispositivo utilizza un chip DSP aggiornato per ridurre le interferenze audio. In questo modo si garantisce che ogni parola e ogni suono siano percepiti esattamente come sono stati concepiti.

In più potrai ottimizzare la tua esperienza audio con 3 modalità di equalizzazione progettate per musica, film e giochi. L'esclusiva tecnologia BassMX di Ultimea arricchisce le basse frequenze, consentendo di regolare i bassi per ottenere un basso rimbombante e pulsante. Tutte queste modalità sono facilmente accessibili con la semplice pressione di un pulsante sulle impostazioni di equalizzazione.

La connettività è garantita grazie a opzioni di connessione doppia, cablata e wireless, tra cui porte ARC, ottiche, AUX e USB. Inoltre la tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una maggiore velocità e un raggio di copertura fino a 49 piedi.

Oggi la Soundbar Staccabile 2 in 1 per TV ULTIMEA è disponibile su Amazon a soli 69 euro grazie ad uno sconto dell'11% ed un coupon aggiuntivo di 10 euro. Approfitta il prima possibile della mega offerta lampo!

