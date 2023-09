OFFERTA LAMPO sul mouse di Logitech su Amazon!

Costruire una propria build per un PC è un'attività tanto affascinante quanto dispendiosa dal punto di vista economico. Spesso chi spende molto per le varie componenti o per l'acquisto di un notebook/laptop vuole cercare di risparmiare qualcosa su quelli che sono gli accessori, senza, però, perdere di vista la qualità e quest'ultima può essere garantita da alcuni brand e aziende. Una di queste è assolutamente Logitech che è la protagonista di uno sconto del 45% proposto da Amazon su un mouse che viene lanciato in offerta a 10,99€.

Mouse Logitech in sconto del 45% su Amazon!

In particolar modo, questo mouse Logitech che si identifica col modello M185 presenta interessanti caratteristiche: un comodo design sagomato, il mouse wireless ambidestro è utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra e può offrire più comfort di un touchpad. Dispone di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno (2) di durata grazie alla modalità intelligente di inattività. Funziona con PC Windows, Mac o laptop e qualsiasi tipologia di computer.

Semplicità Plug and Play: collegando il piccolo ricevitore USB nano potrete iniziare a lavorare in pochi secondi; offrendo, così, a questo mouse wireless per computer una connessione forte e affidabile, fino a 10 m. Le dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore rendono il mouse senza fili adatto a mani piccole e medie, uffici e spazi di lavoro ristretti o scrivanie ingombre. Insomma, un device versatile e affidabile, la cui affidabilità è, per l'appunto, garantita da Logitech.

Lo sconto è molto interessante, circa la metà del prezzo, ovvero un 45% di sconto e di risparmio per un prezzo finale di 10,99€. Un prezzo super vantaggioso per tutte quelle che sono le specifiche proposte da questo mouse e per il suo versatile utilizzo. Non lasciatevi scappare questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.