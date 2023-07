130GB a 6,99€ al mese: passa ora a Kena Mobile!

In cerca di una nuova offerta? Kena Mobile ha da poco reso disponibile la sua nuova promozione, con cui è possibile ottenere ben 130GB al mese a soli 6,99€. Vi regala inoltre il primo mese gratis con ben 200GB per 60 giorni! Attivazione e spedizione sono gratuiti ed è possibile attivare facilmente l'offerta dalla pagina dedicata.

Kena 130GB: cosa offre la promozione

Passando a Kena e sottoscrivendo l'offerta da 130GB, a soli 6,99€ al mese, avrete minuti illimitati verso numeri mobili e fissi e fino a 1000 messaggi verso tutti i mobili. Il traffico di 130GB è disponibile nelle reti 4G e comprende anche 7GB per navigare in roaming nel resto d'europa a una velocità fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload. Offrendo il primo mese completamente gratis, il canone si attiverà effettivamente a partire dalla seconda mensilità.

I minuti illimitati valgono invece senza problemi anche per il resto delle nazioni europee e includono anche il VoLTE (Voice over LTE).

L'offerta di Kena Mobile è disponibile soltanto online ed è destinata agli utenti che provengono dagli operatori Poste Mobile, Iliad, Fastweb Mobile, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Welcome Italia, Nextus, Nova, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Wings, Withu, Spusu Italia e altri operatori virtuali.

Attivarla è veramente semplice: recatevi nella pagina web dell'offerta e fate clic sul tasto acquista, che trovate subito sotto il prezzo. Si aprirà una nuova pagina dove comparirà un messaggio che vi da l'opportunità di scegliere se mantenere il vostro numero o cambiarlo. Selezionate una delle due opzioni, in base alle vostre esigenze, e compilate successivamente i campi richiesti per terminare l'ordine e pagare online.

Riceverete la SIM Kena direttamente a casa e potrete da subito utilizzarla con il vostro smartphone. L'operatore virtuale fa uso delle reti TIM, beneficiando del massimo delle prestazioni in termini di velocità di navigazione internet.

