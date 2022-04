Offerta Keliweb: hosting WordPress e dominio per 20,94 all'anno

WordPress rappresenta l'ambiente ideale per sviluppare il proprio sito.

Questo CMS offre tutto ciò che serve per realizzare una piattaforma: una sterminata quantità di temi grafici, altrettanti plugin, una buona solidità complessiva e una grande community. A livello pratico, è l'ambiente ideale per avviare un progetto online.

Tutte queste qualità risultano però vane se non si ha a disposizione un hosting all'altezza della situazione. Se i server su cui viene ospitato il sito sono poco performanti, gli utenti saranno più propensi ad abbandonare il sito. Allo stesso modo, un provider che non protegge adeguatamente i server può essere molto pericoloso per i siti che ospita.

Tra i tanti hosting disponibili online, Keliweb risulta una soluzione piuttosto apprezzata. Il motivo di questo successo non è solo individuabile nell'ambito di sicurezza e prestazioni, ma anche nella flessibilità della piattaforma.

Hosting e dominio a un prezzo difficilmente individuabile altrove

A rendere ancora più appetibile quanto offerto da Keliweb, vi è una recente offerta che ha catturato l'attenzione di molte persone.

Il piano WP Start, ideato per chi sta per realizzare un sito web con poche visite, rappresenta il primo passo fondamentale per chi vuole lavorare su WordPress. Questo pacchetto annuale prevede, oltre al servizio di hosting, anche il dominio gratis sul quale si realizzerà il sito.

A livello puramente pratico, Keliweb mette a disposizione dell'utente una configurazione base che comprende:

CPU 2 vCore

2GB RAM

10GB SSD Spazio Web

3 database

10 caselle di posta elettronica

un certificato SSL e HTTP/2

supporto MultiPHP

Non solo: nel caso l'iscritto abbia già un sito e intenda solo spostarlo presso il nuovo hosting, Keliweb offre anche un apposito strumento per la migrazione semplificata.

Il piano WP Start ha un costo annuale pari a 34,90 euro. Questo però, è attualmente soggetto a uno sconto del 40%: ciò significa che, è possibile ottenere hosting e dominio gratuito per appena 20,94 euro annui.

Attenzione però: l'offerta è valida solo fino al prossimo 18 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.