Offerta Keliweb: hosting e dominio incluso con sconto del 50%

Chiunque abbia una certa dimestichezza con i siti Web e con la loro realizzazione, sa bene come siano due le principali scelte prima di avviare un progetto online.

Individuare un dominio giusto infatti, vuol dire dotare il sito in costruzione di una sua personalità, rendendolo ben distinguibile dagli altri.

A livello tecnico, l'hosting è anch'esso molto importante: la qualità dei server infatti, può determinare il successo o meno di un progetto online. La solidità, l'uptime e le prestazioni elevate sono dei must per chi lavora in questo settore.

Allo stesso tempo, va sempre dedicata un po' di attenzione all'assistenza e alla sicurezza complessiva offerta dall'hosting. Il tutto, tenendo conto del fattore prezzi. Una scelta dunque, tutt'altro che semplice.

In tal senso però, le recenti offerte di Keliweb, grazie ai piani scontati del 50% è in grado senza ombra di dubbio di catturare l'attenzione di tanti webmaster.

KeliPRO e KeliCMS: due piani su misura per le tue esigenze

La sottoscrizione KeliPRO è un piano appositamente ideato per piccole e medie imprese o professionisti, con risorse adeguate a questi contesti. Stiamo parlando di:

dominio .it gratis

10 GB SSD spazio Web

5 database MySQL

50 Caselle di posta

certificato SSL e HTTP/2

gestione sito tramite cPanel

Di fatto, tutto ciò che serve per un sito professionale con volumi di visite nella media. Il tutto è disponibile, grazie allo sconto del 50%, per appena 19,50 euro all'anno (più IVA).

Per chi ha necessità maggiori e vuole lavorare efficacemente con i principali CMS in circolazione, esiste il piano KeliCMS. Questo si adatta a WordPress, Joomla, Prestashop e tutte le principali piattaforme disponibili al giorno d'oggi.

Sotto il punto di vista delle caratteristichee, il piano prevede 20 GB SSD spazio Web, un numero illimitato di database e di caselle di posta elettronica oltre a tante altre specifiche tecniche che lo rendono ideale per siti con un numero considerevole di visite.

Sempre in virtù della suddetta promozione, KeliCMS è disponibile per soli 29,50 euro all’anno (più IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.