Offerta Internet casa: sconto di 48 euro l'anno con Iliad

La nuova offerta Internet per la casa di Iliad consente di ottenere uno sconto di 48 euro l'anno sulla fibra, che passa così da 25,99 euro a 21,99 euro al mese. Per beneficiare della riduzione di prezzo occorre avere un'offerta mobile Iliad a 9,99 euro o 11,99 euro al mese, con l'opzione del pagamento automatico attiva.

Un'offerta resa ancora più allettante da due fattori. Il primo: la fibra di Iliad offre la connessione più veloce d'Italia, secondo l'ultimo report della società indipendente nPerf. Il secondo: fino al 6 marzo è possibile attivare online TOP 250 a 9,99 euro, offerta 5G idonea con la promozione sulla fibra e una delle migliori (se non la migliore) offerte mobile mai presentate dalla compagnia telefonica francese.

L'offerta Internet per la casa con Wi-Fi 7 di Iliad

Una doppia offerta, quella proposta da Iliad, particolarmente invitante per tutta una serie di motivi. Anzitutto il prezzo finale della fibra, che da 25,99 euro passa a 21,99 euro al mese. A questo prezzo, in Italia, è quasi impossibile sottoscrivere un contratto fibra, a maggior ragione se il prezzo è da considerarsi per sempre, cioè senza rimodulazioni nel corso del tempo.

Il secondo motivo è dettato dalla tecnologia di riferimento. Il Wi-Fi 7 è il nuovo standard in questo settore, standard che assicura da una parte una connessione più veloce e dall'altra più stabile. Questo a tutto vantaggio delle performance, per una navigazione dunque più veloce, un gaming più coinvolgente, ed un'esperienza streaming di livello superiore.

A proposito poi di velocità, Iliad può mettere in campo una connessione che raggiunge fino a 5 Gigabit/s di velocità in download e fino a 700 Mbit/s in upload. Tali numeri, come chiarisce l'operatore francese, sono suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet. Nello specifico, fino a 2.5 Gigabit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gigabit/s su 2 porte Ethernet e fino a 1 Gigabit/s in Wi-Fi.

Infine c'è l'offerta 5G di Iliad TOP 250, che al prezzo di 9,99 euro al mese offre 250 Giga per navigare in Internet alla massima velocità più minuti e SMS illimitati. Offerta, lo ricordiamo ancora una volta, idonea per ottenere lo sconto di 48 euro l'anno sulla fibra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.