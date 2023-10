Offerta imperdibile Vodafone: non lasciarti scappare questa opportunità

Perché dovresti scegliere di attivare la promozione Vodafone per la casa? Le ragioni sono tante e facilmente comprensibili.

Innanzitutto, secondo le analisi recentemente effettuate, l'operatore si è rivelato il migliore in Italia, sia in termini di velocità che di qualità.

Poi, grazie a Vodafone Fibra potrai godere di una connessione incredibilmente potente, permettendoti di navigare sul web senza interruzioni o limitazioni.

Grazie a questa offerta potrai goderti i tuoi film e le tue serie preferite in qualità 4K, oltre a riprodurli in HD con una definizione estremamente elevata.

La rete è perfetta anche per le attività professionali, e garantisce una connessione stabile e affidabile durante le videochiamate, prevenendo distrazioni dovute a problemi di connessione.

Offerta Vodafone: quanto costa la linea fissa al mese?

Vodafone lancia la sua offerta Internet Unlimited su linea fissa, attualmente disponibile a 24,90 euro al mese, anziché 27,90 euro.

Optando per questa tariffa altamente vantaggiosa, accederai illimitatamente a internet attraverso la tecnologia più all’avanguardia sul mercato.

La connessione non sarà seconda a nessuno grazie al modem Wi-Fi incluso, ottimizzato per garantire un segnale perfetto.

Inoltre, se attivi online la promozione, potrai anche chiamare senza limiti. Puoi recedere dal contratto quando vuoi e senza costi aggiuntivi se decidi di cambiare idea.

Qualora scegli l'opzione di pagamento rateizzato, dovrai effettuare il saldo delle rate rimanenti relative alla fattura iniziale di 39,90€ per attivare l’offerta.

Prima di sottoscrivere la promozione sul sito web, è disponibile un pulsante che permette di verificare gratuitamente se fino alla tua casa arriva la fibra FTTH.

Questa opzione risulta estremamente conveniente e, soprattutto, evidenzia la completa trasparenza dell'operatore nei confronti dei propri clienti.

Il consiglio è di verificare subito, in quanto potrebbe capitare che la connessione in fibra ottica non sia disponibile nella tua zona, impedendoti quindi di accedere a tutti i servizi Vodafone.

