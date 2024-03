Offerta imperdibile: PrivateVPN per 3 anni a soli 2,08 euro al mese (85% di sconto)

Se desideri navigare in rete con discrezione e sicurezza, PrivateVPN ha lanciato un’offerta imperdibile: sottoscrivendo il piano annuale, riceverai 24 mesi aggiuntivi GRATIS, e beneficerai anche di un incredibile sconto dell’85%. Questo significa che avrai accesso a un servizio VPN per 36 mesi al costo di soli 2,08 euro mensili.

PrivateVPN: l’offerta imperdibile che stavi aspettando

PrivateVPN è il portale d’accesso ai contenuti delle piattaforme streaming altrimenti inaccessibili a causa delle limitazioni geografiche. Inoltre, garantisce l’anonimato delle tue attività online, proteggendoti da occhi indiscreti, inclusi quelli degli hacker, e assicura una connessione internet stabile e veloce.

La facilità d’uso è uno dei punti di forza di questo servizio. L’applicazione è intuitiva e non richiede competenze tecniche specifiche o configurazioni complesse. Basta scaricare l’app e selezionare un server dalla vasta gamma disponibile per iniziare a navigare in tutta sicurezza.

La sicurezza è garantita da una crittografia di livello militare a 2048-bit, che funge da barriera impenetrabile contro ogni tipo di minaccia online. Inoltre, il supporto clienti di PrivateVPN è di alto livello: non dovrai mai interagire con un bot, ma avrai sempre a disposizione tecnici esperti pronti ad assisterti in tempo reale.

PrivateVPN ti permette di scegliere tra oltre 200 server sparsi in 63 paesi, offrendoti tanta libertà di navigazione. Con l’offerta imperdibile attuale, ti assicurerai tre anni di VPN al prezzo di 2,08 euro al mese, con la possibilità di richiedere un rimborso completo entro i primi 30 giorni dall’acquisto

Questa promo durerà ancora per pochi giorni; quindi, senza aspettare troppo, clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina dedicata e abbonati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.