Offerta imperdibile per uno dei migliori mid-range: realme 12 Pro 5G al 30%

Se sei alla ricerca di un dispositivo che unisca eleganza, prestazioni di alto livello e un prezzo competitivo, il realme 12 Pro 5G potrebbe essere la soluzione ideale. Questo modello di fascia media, disponibile in promozione a soli 279,90€, si distingue per un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e design raffinato, senza pesare sul portafoglio.

Un design che cattura l’attenzione

Ispirato agli orologi di lusso, il realme 12 Pro 5G si presenta con una scocca dal look premium, caratterizzata da una finitura beige che trasmette un’eleganza senza tempo. Ma il design non è solo estetica: il display curvo da 120Hz offre una fluidità straordinaria, ideale per chi ama immergersi in contenuti multimediali o giochi. Grazie alla luminosità di picco di 950 nit e alla tecnologia Pro-XDR, ogni immagine risulta vibrante e dettagliata, perfetta per gli amanti della qualità visiva.

Il sistema fotografico è il vero fiore all’occhiello di questo dispositivo. Dotato di un sensore Sony IMX882 con stabilizzazione ottica e l’algoritmo MasterShot omnifocale, il realme 12 Pro 5G permette di scattare foto di qualità professionale con facilità. Dai ritratti ai paesaggi, ogni scatto è ricco di dettagli e colori realistici, rendendo questo smartphone un compagno ideale per immortalare ogni momento.

Prestazioni e autonomia al top

Sotto il raffinato design, il realme 12 Pro 5G nasconde una potenza sorprendente. La configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna garantisce un’esperienza fluida e veloce, anche con le applicazioni più esigenti. La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia eccellente, mentre la ricarica SUPERVOOC da 67W consente di recuperare energia in tempi record. Ideale per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi di rimanere senza carica.

Con un prezzo promozionale di 279,90€ (rispetto al prezzo originale di 399,99€), il realme 12 Pro 5G rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo completo e all’avanguardia senza dover investire cifre esorbitanti. La combinazione di design, tecnologia e prezzo competitivo rende questo smartphone una scelta intelligente per chi cerca il massimo valore.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa il realme 12 Pro 5G a un prezzo così vantaggioso. Con le sue caratteristiche di alto livello e un’estetica premium, è il momento giusto per fare un upgrade al tuo dispositivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.