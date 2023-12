Offerta imperdibile pCloud: 65% di sconto sui piani a vita da 500 GB e 2 TB

Se hai bisogno di spazio di archiviazione e funzionalità premium, pCloud è qui con un'offerta irresistibile: uno sconto fenomenale del 65% sui piani a vita da 500 GB e 2 TB. Questa opportunità è il passaporto per un mondo di archiviazione senza limiti a un prezzo incredibilmente conveniente.

I dettagli dell’offerta esclusiva di pCloud

Dì addio agli abbonamenti mensili con due piani a vita a prezzi stracciati:

Premium 500 GB a soli 199 euro invece di 299 euro.

a soli 199 euro invece di 299 euro. Premium Plus 2 TB a soli 399 euro invece di 599 euro.

Questo è il momento perfetto per investire in una soluzione di archiviazione che ti accompagnerà per tutta la vita senza svuotare il tuo portafoglio.

pCloud offre un pacchetto di funzionalità uniche che trasformano completamente la tua esperienza di archiviazione:

Collaborazione Avanzata : Condividi file e cartelle in modo efficiente, invitando facilmente colleghi e amici.

: Condividi file e cartelle in modo efficiente, invitando facilmente colleghi e amici. Massima Sicurezza : TLS/SSL e crittografia 256-bit AES proteggono i tuoi dati sensibili.

: TLS/SSL e crittografia 256-bit AES proteggono i tuoi dati sensibili. Accesso e Sincronizzazione Intelligente : Carica automatico, accedi offline in modo selettivo e sincronizza senza sforzo su tutti i tuoi dispositivi.

: Carica automatico, accedi offline in modo selettivo e sincronizza senza sforzo su tutti i tuoi dispositivi. Multimedia e Usabilità Uniche : Video player integrato, streaming video, audio player con playlist e gestione senza limiti di dimensioni e velocità dei file.

: Video player integrato, streaming video, audio player con playlist e gestione senza limiti di dimensioni e velocità dei file. Gestione File Intuitiva : Versioni dei file, recupero dati, caricamento remoto e anteprima documenti online.

: Versioni dei file, recupero dati, caricamento remoto e anteprima documenti online. Backup da Tutte le Fonti: Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos.

La sicurezza è garantita con transazioni protette attraverso la crittografia SSL a 256 bit. Cogli ora l'occasione di ottenere uno spazio cloud di qualità a un prezzo eccezionale. Approfitta del 65% di sconto su pCloud e eleva la tua archiviazione online a nuovi livelli di convenienza e prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.