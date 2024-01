Offerta imperdibile: Norton 360 con antivirus e VPN scontato del 66%

Norton ha affermato la sua posizione di leadership nel mondo della sicurezza informatica con Norton 360, un pacchetto completo di strumenti progettati per garantire una navigazione Internet sicura e priva di rischi.

Questa soluzione offre un efficace sistema antivirus, fornendo una difesa completa contro virus, malware, ransomware e attacchi da parte degli hacker, assicurando la sicurezza dei tuoi dispositivi.

Un elemento distintivo di Norton 360 è Secure VPN, un servizio illimitato che consente di geolocalizzare l'indirizzo IP in un altro paese, eludendo tracciamenti e superando blocchi geografici. Questo garantisce una navigazione sicura e privata su Internet, senza compromettere la tua privacy.

Piano Deluxe: un'occasione da non Perdere a 34,99 euro all'anno

Il piano Deluxe di Norton 360 è il fiore all'occhiello, oggi in offerta a soli 34,99 euro all'anno, con uno sconto del 66% rispetto al prezzo standard.

Con meno di 3 euro al mese, puoi usufruire dell'antivirus e della VPN su cinque dispositivi diversi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Questo pacchetto include un antivirus con protezione in tempo reale, Secure VPN, fino a 75 GB di spazio cloud per il backup sicuro dei dati e servizi extra come il monitoraggio del Dark Web e la protezione per i minori.

Norton 360 offre diverse versioni per soddisfare le esigenze degli utenti. Oltre al piano Deluxe, sono disponibili il piano Standard a 29,99 euro per un dispositivo e il piano Premium a 44,99 euro per 10 dispositivi.

Per approfittare di questa straordinaria promozione, visita il sito ufficiale di Norton tramite il link qui sotto e seleziona la versione di Norton 360 che meglio si adatta alle tue necessità:

Scegli la sicurezza online con Norton 360, un'offerta completa che combina un antivirus potente e una VPN sicura a un prezzo conveniente.

