Offerta imperdibile: NordLocker con spazio cloud da 2TB scontato del 60%

NordLocker ha come con intento quello di rispondere alle diverse necessità degli utenti, ponendo la massima priorità sulla tutela dei dati personali.

Per conseguire questo obiettivo, NordLocker ha concepito un servizio innovativo noto come "conoscenza zero". Ma cosa implica concretamente?

Significa che nessuno avrà mai accesso alle informazioni personali durante la navigazione online o ad ogni altra attività memorizzata.

Nonostante ciò, i dati vengono regolarmente sottoposti a backup e si trovano al riparo da intrusioni non autorizzate o attacchi malware, grazie all'applicazione di una sofisticata crittografia end-to-end.

Attualmente, NordLocker offre la possibilità di beneficiare di uno sconto eccezionale del 60%. Approfitta subito di questa offerta straordinaria e acquista subito il servizio per iniziare a garantire la sicurezza dei tuoi dati personali e aziendali.

Grazie a NordLocker, avrai la certezza che i tuoi file saranno al sicuro, costantemente sottoposti a backup e sempre facilmente accessibili.

Proteggi i tuoi dati con NordLocker: scopri il piano perfetto per te

Per quale motivo abbiamo scelto di trattare NordLocker? La ragione è estremamente chiara. NordLocker presenta un servizio completamente affidabile, offrendo un sistema di archiviazione con livelli di sicurezza ottimali.

Non casualmente, le opzioni di archiviazione consentono di accedere a uno spazio sicuro sufficiente per soddisfare ogni esigenza relativa ai tuoi file.

Puoi optare per uno dei piani da 500 GB e 2 TB in base alle tue specifiche necessità. L'acquisto del Piano da 2TB ti consente di beneficiare di uno sconto del 60%, con un prezzo attuale di soli 5,99 euro al mese (fatturato annualmente) e in più, riceverai 3 mesi extra.

In particolare, il pacchetto da 2 TB offre uno spazio di archiviazione cloud di 2 TB, un gestore account dedicato, crittografia end-to-end senza limiti, gestione degli accessi tramite pannello di amministrazione, sicura gestione dei documenti, condivisione riservata, accesso su qualsiasi piattaforma, e assistenza prioritaria disponibile 24/7.

Non aspettare troppo: acquista subito l’abbonamento a NordLocker attraverso il tuo metodo di pagamento preferito, cliccando sul link qui sotto.

