Offerta imperdibile: myPOS Go 2 a soli €9,90 per il Black Friday

Vuoi un POS pratico e sicuro, ma anche economico, facile da usare e che ti dia la possibilità di essere utilizzato in qualsiasi contesto anche fuori dalla sede fisica della tua attività? La soluzione proposta da myPOS con il terminale Go 2 è tutto quello di cui hai bisogno. Ed è in promozione con uno sconto del 74% con il Black Friday.

I vantaggi del lettore myPOS Go 2

I pagamenti digitali sono una grande comodità sia per gli acquirenti (non devono andare in giro con i contanti) che per i venditori (pagamento certo, rapido, tracciato, comodo e sicuro). Ma non tutti i terminali sono uguali. Ci sono quelli che richiedono il pagamento di un canone mensile, che necessitano della connessione Bluetooth con il telefono o, ancora, che supportano solamente alcune tipologie di metodi di pagamento e carte elettroniche. Senza sottovalutare quei terminali dal design poco accessibile.

myPOS Go 2 è l’esatto opposto con una serie di caratteristiche tecniche davvero utili per aziende e liberi professionisti di ogni tipo. Si tratta, infatti, di un lettore di carte portatile, autonomo e indipendente. Funziona con una scheda SIM 4G integrata (gratuita e senza canzone mensile); lo si può utilizzare in negozio utilizzando la rete Wi-Fi o anche quando si è dal cliente o facendo una consegna.

Non ha bisogno di collegarsi allo smartphone per funzionare, invia ricevute via SMS ed e-mail, supporta tutti i principali sistemi di pagamento (compresi Satispay, Google Pay e Apple Pay) e tramite l’applicazione mobile associata si può tenere tutto sotto controllo. Inoltre acquistando il lettore myPOS 2 Go si ha, gratuitamente, un conto corrente con IBAN dedicato.

Senza dimenticare che il terminale è molto semplice da usare e accessibile in quanto dotato di tasti fisici leggermente in rilievo che, a differenza di quelli touch, riducono il rischio di errori di digitazione. Tutto questo è in promozione con il Black Friday con uno sconto del 74%. Approfittane subito, l’offerta terminerà presto!

