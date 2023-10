OFFERTA IMPERDIBILE: musica e audio perfetti con le cuffie bluetooth Sony IN SCONTO

Sony è un'importante azienda giapponese fondata nel 1946. È rinomata per la produzione di una vasta gamma di prodotti elettronici, tra cui televisori, fotocamere, console per videogiochi (come la PlayStation), smartphone, audio, e dispositivi informatici. Oggi segnaliamo un'offerta molto competitiva sulle cuffie bluetooth WH-CH720N proprio di Sony: un clamoroso 47% di sconto per un prezzo finale di 79,99€.

Offertona per le cuffie bluetooth Sony: Amazon prepara lo sconto

Le cuffie Sony WH-CH720N sono l'accessorio perfetto per chi ama ascoltare musica in modo coinvolgente e senza distrazioni. Grazie al loro processore integrato V1 e alla tecnologia DSEE, queste cuffie ti regaleranno un'esperienza musicale originale e di alta qualità. Puoi personalizzare il suono tramite un'app dedicata e immergerti completamente nell'esperienza 360 Reality Audio Certified. Inoltre, la tecnologia di cancellazione del rumore con Dual Noise Sensor e il processore V1 ti permettono di adattare il suono alle tue preferenze, con ben 20 livelli diversi disponibili tramite l'app Headphones Connect. Le WH-CH720N offrono anche una lunga durata della batteria, fino a 35 ore, il che le rende ideali per lunghe sessioni di ascolto. Sono comode grazie alla loro ergonomia, perfette per l'uso quotidiano. La connessione multipoint, i pulsanti di facile gestione e il controllo vocale semplificano l'utilizzo di queste cuffie. Inoltre, la tecnologia Precise Voice Pickup e i microfoni beamforming garantiscono chiamate più chiare. Con le Sony WH-CH720N, puoi goderti la tua musica e le tue chiamate senza compromessi. Acquista Cuffie Bluetooth Sony al 47% di sconto su Amazon! Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto un ottimo paio di cuffie bluetooth targate Sony, le WH-CH720N, che vengono proposte con un risparmio del 47% e un prezzo finale pari a 79,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.