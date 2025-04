Offerta imperdibile: Logitech MX Keys S con quasi 50€ di sconto

La Logitech MX Keys S è la tastiera wireless che unisce eleganza e funzionalità avanzate, e grazie all’offerta attuale su Amazon, puoi portarla a casa con uno sconto di quasi 50 euro rispetto al prezzo di listino. Con il suo design raffinato e caratteristiche all’avanguardia, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di digitazione premium.

Un design che conquista al primo sguardo

La Logitech MX Keys S si distingue immediatamente per il suo profilo sottile e moderno. Con dimensioni compatte e un peso contenuto, questa tastiera è pensata per adattarsi perfettamente a qualsiasi postazione di lavoro. La struttura a basso profilo favorisce una postura ergonomica, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Uno dei punti di forza di questa tastiera sono i tasti leggermente concavi, progettati per garantire una digitazione fluida e silenziosa. Questo la rende ideale per gli ambienti di lavoro condivisi, dove la concentrazione è essenziale. Inoltre, la retroilluminazione intelligente aggiunge un tocco di praticità: i tasti si illuminano automaticamente all’avvicinarsi delle mani e regolano la luminosità in base alle condizioni ambientali, offrendo sempre la visibilità ottimale.

Massima versatilità per professionisti multitasking

La Logitech MX Keys S è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, Chrome OS e iPadOS. Grazie alla possibilità di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente, puoi passare da un sistema all’altro con un semplice tocco, rendendola la scelta perfetta per chi lavora su più piattaforme.

Con l’app Logi Options+, puoi configurare smart actions personalizzate per automatizzare attività ripetitive e migliorare la produttività. Questa funzionalità ti permette di creare scorciatoie su misura, semplificando il flusso di lavoro quotidiano. Inoltre la batteria ricaricabile tramite USB-C garantisce un’autonomia straordinaria: fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva e ben 5 mesi con l’illuminazione spenta.

Dal suo lancio, la Logitech MX Keys S ha rapidamente conquistato il cuore degli utenti grazie alle sue caratteristiche uniche e al rapporto qualità-prezzo. Scopri l’offerta attuale su Amazon e porta a casa una tastiera che unisce stile, tecnologia e sostenibilità.

