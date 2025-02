Offerta imperdibile: Iliad Fibra con Wi-Fi 7 e chiamate illimitate!

Vuoi avere di più pagando meno? Questa è la super offerta prevista da Iliad che per la fibra ottica domestica propone una promozione che abbatte il costo dell’abbonamento mensile e mette a disposizione il router più potente per navigare sempre alla massima velocità. Scopri i dettagli dell’offerta di Iliad per la fibra di casa.

Perché l’Iliadbox con Wi-Fi 7 è il miglior router in circolazione

La peculiarità dell’offerta di Iliad per la fibra ottica domestica è la presenza del router che integra la nuova tecnologia Wi-Fi 7. L’aspetto principale del Wi-Fi 7 è la possibilità di raggiungere prestazioni eccezionali. Supporta, infatti, velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload sulla rete FTTH EPON, permettendo streaming in 4K/8K, gaming online senza lag e connessione simultanea di numerosi dispositivi.

La tecnologia ideale per una famiglia con figli così che ciascuno per lo studio, il lavoro, il divertimento e lo svago, possa avere sempre e in qualsiasi momento la migliore connessione possibile. Il Wi-Fi 7 integrato nell’Iliadbox, infatti, consente di avere sempre una connessione stabile in ogni angolo della casa, senza preoccupazioni di calo di potenza nel caso altri si connettessero per le loro attività.

L’abbonamento avrebbe un costo di 25,99€ al mese che possono diventare 21,99€ al mese per sempre (con un risparmio di 48€ all’anno) per coloro che hanno un’offerta Iliad mobile attiva. In questo modo si ha la garanzia di un prezzo molto basso per una qualità della connessione estremamente elevata.

Inoltre Iliad garantisce che il prezzo e le caratteristiche dell’offerta non cambiano nel tempo, senza vincoli o costi nascosti. L’offerta può essere attivata online in qualsiasi momento completando la procedura inserendo i propri dati personali e attendendo la chiamata del tecnico per l’installazione e la configurazione dell’Iliadbox, così da sfruttare la connessione internet al meglio delle sue prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.