Offerta imperdibile: Fibra Aruba a 2,5 Gbps a soli 17,69€ al mese per 6 mesi

Aruba presenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un nuovo fornitore di connessione internet domestica con prestazioni di alto livello a costi contenuti.

La nuova iniziativa offre la possibilità di godere della vera fibra FTTH, con velocità di download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps, a soli 17,69€ al mese per i primi 6 mesi anziché 26,47€.

Aruba Fibra: ampia copertura e vantaggi esclusivi

Progettata per soddisfare le esigenze dei privati, l'offerta di Aruba è ideale non solo per chi risiede nelle grandi città ma anche per gli abitanti delle aree bianche, inclusi i comuni più piccoli. Per verificare la copertura nella vostra zona, consultate la pagina dedicata dell'operatore.

Nessun costo di attivazione o migrazione è richiesto, e nel caso di recesso dal contratto, l'importo è fissato a soli 20,00€.

Una volta sottoscritto l'abbonamento, si può usufruire di servizi esclusivi come assistenza clienti e chat attive 24 ore su 24, indirizzo IPv6 statico e una connessione ultra-stabile, perfetta per attività come smart working, streaming e gaming online.

L'offerta di Aruba si distingue per la sua qualità superiore e la convenienza, risultando notevolmente più vantaggiosa rispetto alla concorrenza, spesso caratterizzata da tariffe più elevate per servizi simili.

Approfittate di questa opportunità limitata e assicuratevi di abbonarvi prima possibile per godere di questi straordinari benefici.

Per scoprire tutti i dettagli e aderire all'offerta, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla Fibra Aruba. Non perdete l'occasione e assicuratevi di sottoscrivere l'abbonamento senza indugi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.