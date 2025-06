Offerta imperdibile: EZVIZ CP5 a prezzo speciale su Amazon!

Se la sicurezza della tua casa è una priorità, il videocitofono EZVIZ CP5 rappresenta una soluzione smart e innovativa che unisce praticità e tecnologia avanzata. Oggi, grazie a un’offerta speciale su Amazon, puoi portarlo a casa a soli 179,99€, risparmiando rispetto al prezzo di listino di 199,99€. Un'offerta davvero ottima, che non andrebbe sprecata.

EZVIZ CP5: controllo totale sugli ingressi

L’EZVIZ CP5 ha un design moderno e un’interfaccia touch intuitiva. Dotato di un display da 7 pollici, si illumina automaticamente all’arrivo di un visitatore, offrendo un’esperienza utente semplice e immediata. Questo dispositivo non si limita a fare da videocitofono: integra una comunicazione bidirezionale e permette di personalizzare le suonerie o salvare registrazioni importanti, tutto con pochi tocchi.

Uno dei punti di forza del CP5 è la sua connettività WiFi Dual Band, compatibile con reti da 2.4GHz e 5GHz. Grazie all’app dedicata, puoi gestire gli accessi della tua casa direttamente dallo smartphone, ovunque ti trovi. La funzione di sblocco porte e cancelli rende questo dispositivo perfetto per chi desidera una soluzione smart e pratica. Inoltre, il supporto alle tessere RFID, due delle quali incluse nella confezione, aggiunge un ulteriore livello di comodità e sicurezza.

La sicurezza non è mai stata così chiara: il CP5 ha una risoluzione Full HD 1080p e un ampio angolo di visione di 134°, garantendo una copertura ottimale dell’area antistante l’ingresso. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, la tecnologia a infrarossi con portata fino a 5 metri assicura immagini nitide e dettagliate, permettendoti di identificare chiaramente i visitatori anche di notte.

Installare l’EZVIZ CP5 è semplice grazie alla compatibilità con sistemi a 2 o 4 fili. Nella confezione troverai tutto il necessario: staffe di montaggio, alimentatore, targhette identificative, strumenti per l’installazione. Un pacchetto completo che ti consente di iniziare subito a utilizzare il dispositivo senza complicazioni.

Un’occasione da non perdere

Con un prezzo promozionale e una dotazione tecnologica di alto livello, l’EZVIZ CP5 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione affidabile e moderna per la sicurezza domestica. Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon e trasforma la tua casa in uno spazio più sicuro e smart. Acquista ora e approfitta dello sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.