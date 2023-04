Offerta imperdibile di PureVPN: 2 anni + 3 mesi gratis a meno di 2€ al mese

Sei alla ricerca di una VPN veloce, sicura e facile da usare? Allora non puoi perderti l’offerta incredibile di PureVPN, il servizio VPN che ti offre il massimo della protezione e della libertà online.

Per un tempo limitato, puoi approfittare di uno sconto dell’82% sul piano di 2 anni e ricevere 3 mesi aggiuntivi gratis. In pratica, paghi solo 1,79 € al mese per avere accesso a oltre 6.500 server in 78 paesi, con più di 300.000 IP sempre a disposizione.

PureVPN: i vantaggi di sottoscrivere l'abbonamento

Perché dovresti usare una VPN? Ecco alcuni dei vantaggi che puoi ottenere con PureVPN:

Accedere ai tuoi contenuti online preferiti senza limitazioni dovute alla posizione . Che tu voglia guardare Netflix , Prime Video o Disney+, con PureVPN puoi sbloccare facilmente tutti i servizi di streaming che desideri.

. Che tu voglia guardare Netflix , Prime Video o Disney+, con PureVPN puoi sbloccare facilmente tutti i servizi di streaming che desideri. Proteggere la tua privacy e la tua anonimità online . Quando ti connetti a Internet con PureVPN, i tuoi dati vengono crittografati con un algoritmo a 256 bit che impedisce a chiunque di spiarti o rubarti le informazioni sensibili.

. Quando ti connetti a Internet con PureVPN, i tuoi dati vengono crittografati con un algoritmo a 256 bit che impedisce a chiunque di spiarti o rubarti le informazioni sensibili. Navigare e scaricare più velocemente con una connessione ultraveloce a 20 Gbps . PureVPN ti garantisce una banda illimitata e una latenza minima, così puoi goderti il web senza interruzioni o rallentamenti.

. PureVPN ti garantisce una banda illimitata e una latenza minima, così puoi goderti il web senza interruzioni o rallentamenti. Proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con il tuo account VPN . PureVPN ha app dedicate per Mac, Windows, Android, iPhone, iPad, Chrome, Firefox e Linux, e supporta anche router, smart TV, console di gioco e altri dispositivi.

. PureVPN ha app dedicate per Mac, Windows, Android, iPhone, iPad, Chrome, Firefox e Linux, e supporta anche router, smart TV, console di gioco e altri dispositivi. Risparmiare sui tuoi acquisti online grazie ai cambi valuta illimitati dal lunedì al venerdì. Con PureVPN puoi cambiare la tua posizione virtuale e approfittare dei migliori prezzi su voli, hotel, auto a noleggio e molto altro.

Non lasciarti scappare allora questa offerta imperdibile: sottoscrivi ora il piano di 2 anni di PureVPN e ricevi 3 mesi gratis. Hai anche una garanzia di rimborso entro 31 giorni se non sei soddisfatto del servizio.

PureVPN è il servizio VPN che ti offre la massima velocità, affidabilità e facilità d’uso. Scarica ora l’app e scopri perché oltre 3 milioni di utenti hanno scelto PureVPN.

