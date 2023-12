Offerta imperdibile di Iliad: fibra superveloce a soli 19,99 euro al mese PER SEMPRE

Se sei alla ricerca di una connessione internet veloce e affidabile a un prezzo accessibile, Iliad ha la soluzione perfetta per te.

Con un'offerta irresistibile, puoi godere di una fibra superveloce a soli 19,99 euro al mese, PER SEMPRE. Questa promozione è dedicata a tutti i clienti Iliad con un'offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico attivo.

Anche se non sei ancora un cliente Iliad, hai la possibilità di aderire a questa offerta attivando una SIM che soddisfi i requisiti necessari.

I vantaggi della connessione Iliad

Al centro di questa connessione superveloce c'è Iliad Box, che offre vantaggi straordinari come il supporto al Wi-Fi 6 di ultima generazione e una connessione stabile su tutti i dispositivi.

Con una velocità di connessione fino a 5 Gbit/s in download, suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, e fino a 700 Mbit/s in upload per chi si trova in area coperta con tecnologia FTTH EPON, Iliad garantisce prestazioni eccezionali.

L'offerta Iliad include chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, segreteria telefonica e l'app IliadBox Connect per massimizzare l'esperienza di connessione.

Per i clienti Iliad Mobile con una tariffa da 9,99 euro al mese e rinnovo automatico, il prezzo è di soli 19,99 euro al mese PER SEMPRE, anziché 24,90 euro.

Prima di aderire all'offerta, è consigliabile verificare la copertura online per assicurarti di poter beneficiare della fibra superveloce di Iliad.

Una volta sottoscritta l'offerta, un tecnico specializzato si occuperà di portare l'Iliad Box direttamente a casa tua, garantendo un'esperienza comoda e priva di preoccupazioni.

Non perdere l'opportunità di accedere a una connessione internet superveloce a un prezzo imbattibile con l'offerta di Iliad.

Con la stabilità e la velocità offerte, potrai godere appieno della navigazione online, dello streaming e delle tue attività preferite senza interruzioni.

