OFFERTA IMPERDIBILE con sconto di ben 250€ sul ROBOT ASPIRAPOLVERE

Se stai cercando un robot aspirapolvere di qualità per pulire la tua casa mentre sei comodamente seduto, o magari non sei in casa, ora puoi acquistarne uno senza spendere un patrimonio, grazie all'offerta di oggi. Esatto! Potrai mantenere la tua casa pulita con pochi piccoli gesti, anche direttamente dal tuo smartphone con il Robot Aspirapolvere di Lefant.

Infatti da oggi su Amazon è in offerta proprio questo Robot Aspirapolvere di Lefant a soli 219,99€, con uno sconto dell'11% sul totale e con altri 200€ di sconto aggiuntivi grazie al coupon di ottobre! Risparmierai un totale di 250€!

Pulizia perfetta in tutta la casa!

Questo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, con Mappatura M1 e con scopa, utilizza la tecnologia di navigazione LIDAR, che significa che può scansionare e salvare una mappa della stanza. Dotato di un accurato algoritmo AI per pianificare la pulizia di tutta la casa e un posizionamento più preciso.

Sono presenti molti differenti programmi di pulizia, tutti facilmente comprensibili e controllabili tramite sia l'app, sia con controllo vocale con Alexa o Assistente Google. Questo Robot Aspirapolvere di Lefant è dotato di una batteria al fosfato di ferro da 4000 mAh che può coprire un'area di pulizia massima di 200 metri quadrati, o fornire 150 minuti di tempo di pulizia quando è completamente carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.