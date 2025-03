Offerta imperdibile: 2 TB di archiviazione cloud a vita a un prezzo imbattibile

Quale piattaforma di archiviazione in cloud utilizzi attualmente? Quella integrata al tuo account di posta elettronica? O il piano gratuito di una delle più popolari piattaforme di cloud storage? Qualunque sia il servizio a cui fai riferimento non perdere l’opportunità messa a disposizione da pCloud con i suoi piani a vita. Puoi infatti avere 2 TB di spazio di archiviazione a soli 399€ con un pagamento unico e senza abbonamenti o costi ricorrenti.

Cosa include il piano pCloud Premium Plus 2 TB

Con pCloud si ha l’opportunità di trasformare radicalmente il modo in cui conserviamo i nostri file e accediamo al nostro archivio digitale. Innanzitutto perché pCloud integra in ogni piano le migliori funzionalità di sicurezza (come la crittografia 256-bit AES e la condivisione tramite link protetti da password) garantendo a ogni file salvato nell’archivio in cloud la massima protezione possibile.

Ogni file caricato viene automaticamente protetto con protocolli TLS/SSL durante il trasferimento, garantendo che nessun dato sensibile possa essere intercettato. Questa infrastruttura di sicurezza avanzata permette di archiviare documenti personali, foto di famiglia e progetti di lavoro con la certezza che rimarranno privati e accessibili solo a chi li ha caricati.

Inoltre i piani pCloud consentono di riprodurre da qualsiasi dispositivo tutti i file multimediali caricati. Questo evita di dover avere un software adeguato su ogni dispositivo, permettendo di accedere a brani musicali, file audio e video in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. C’è anche la possibilità di impostare l’accesso offline ad alcuni file importanti, così da potervi accedere senza alcuna preoccupazione.

Infine, la funzionalità di recupero dei file fino a 30 giorni dopo la cancellazione offre una rete di sicurezza straordinaria contro gli errori accidentali.

Attiva ora pCloud Premium Plus 2 TB per avere tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno e i migliori strumenti per proteggere, condividere e accedere ai tuoi file personali. Con i piani a vita, in promozione a un prezzo scontato, hai la possibilità di eliminare i costi fissi senza rinunciare a tutti i vantaggi di un cloud storage capiente e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.