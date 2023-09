Con la fibra di Iliad Box navigi al massimo a 19,99€ per sempre

Iliad Box è il nuovo servizio per la connessione internet casalinga dell'operatore telefonico. Dopo il debutto avvenuto da qualche anno, la disponibilità si va ormai diffondendo presso tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di offrire una connessione all'avanguardia a un prezzo davvero competitivo. A soli 19,99€ otterrete infatti la stessa ricetta proposta dalla società per le offerte mobili, ovvero: un piano con zero rimodulazioni, vincoli e costi aggiuntivi.

Iliad Box: la fibra che rimane sempre a 19,99€

Iliad Box fornisce un router in comodato d'uso gratuito, con WiFi 6 integrato, chiamate illimitate e gratuite in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, segreteria telefonica inclusa e la possibilità di controllare tutto con Iliadbox connect. Con il nuovo router proprietario sarete in grado di navigare, guardare contenuti in streaming, chiamare e giocare contemporaneamente, senza perdite di prestazioni e da più dispositivi.

La connessione è in grado di raggiungere una velocità massima di ben 5Gbit/s in download, suddivisi tra porte ethernet e WiFi, e 700Mbit/s in upload, oppure 2,5Gbit/s e 500Mbit/s in base alla copertura. Con l'aggiunta di 1,99€ al mese è anche possibile avere un extender WiFi, per espandere la connettività anche in altre aree della casa, casomai l'abitazione o l'ufficio abbiano grandi dimensioni. Si possono collegare fino a un massimo di 4 WiFi extender, per creare una piccola rete mesh senza fili.

Iliad Box offre anche un abbonamento a McAfee Multi Access a 2,99€ al mese, per una protezione completa fino a un massimo di 5 dispositivi (tra PC, smartphone e tablet) contro le minacce informatiche più recenti, nonché la tutela delle informazioni personali e delle password, oltre a un supporto tecnico per gli aggiornamenti.

Attivare l'offerta internet è veramente semplice ed è possibile farlo online, direttamente dall'area privata se siete già clienti Iliad oppure compilando i campi richiesti dopo aver verificato la copertura nella propria zona.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.